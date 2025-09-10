Бывший СССР
В Белоруссии образовались очереди на выезд после решения Польши закрыть границу

ГПК Белоруссии: На границе с Польшей стоит очередь из почти 1,5 тысячи авто
Фото: Lisi Niesner / Reuters

На границе Белоруссии в очереди на въезд в Польшу стоят почти 1,5 тысячи автомобилей. Об этом сообщил Государственный пограничный комитет (ГПК) республики в своем Telegram-канале.

Отмечается, что очереди на выезд из страны образовались после решения Польши с 12 сентября закрыть границу. Всего, по данным пограничников, на контрольно-пропускных пунктах стоят 1360 авто и 30 автобусов. При этом за сутки очередь увеличилась на 390 машин.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о решении Варшавы закрыть границу с Белоруссией во вторник, 9 сентября. Причиной для такого решения стало проведение совместных военных учений России и Белоруссии «Запад-2025».

Впоследствии МИД Белоруссии выразил устный протест временному поверенному в делах Польши в республике Кшиштофу Ожанна. Минск также заявил, что подобные действия со стороны Варшавы вредят интересам государств как на Востоке, так и на Западе.

