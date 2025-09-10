Наука и техника
17:24, 10 сентября 2025

ВС России доработали украинские «Пенал» и «Пряник»

РИА Новости: Бойцы ВС РФ доработали захваченные у ВСУ мины «Пенал» и «Пряник»
Иван Потапов
Иван Потапов

Кадр: «РИА Новости» / VK

Бойцы Вооруженных сил (ВС) России доработали захваченные у Вооруженных сил Украины (ВСУ) мины «Пенал» и «Пряник». Об этом РИА Новости рассказал командир FPV-расчета Ленинградского гвардейского полка группировки войск «Запад» с позывным Чекист.

По его словам, мина «Пенал» сбрасывается с FPV-дрона. «Свою эффективность она показала еще у врага. В данном случае мы нашли эту мину, создали макет, доработали боевую часть», — сказал боец.

Говоря о мине «Пряник», он подчеркнул, что она может срабатывать при ударе о дерево или об асфальт. «Мы эти недостатки убрали. То есть, он срабатывает только на необходимую цель», — уточнил боец.

В августе Telegram-канал «Военный осведомитель» показал на фото дрон ВСУ, вооруженный артиллерийским снарядом калибра 155 миллиметров.

В том же месяце боец 10-го танкового полка 20-й мотострелковой дивизии ВС России с позывным Канат в беседе с газетой «Красная звезда» сообщил, что российские специалисты в зоне специальной военной операции самостоятельно изготавливают различные боеприпасы для сброса с квадрокоптеров.

    Все новости