В Госдуме отреагировали на закрытие всех японских центров в России

Депутат Журова удивилась закрытию всех японских центров в России

Решение Токио закрыть все японские центры в России удивительно, высказалась заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Реакцией она поделилась с «Лентой.ру».

Ранее власти Токио приняли решение закрыть все шесть японских центров в разных городах России. Учреждения занимаются поддержкой реформ в сфере рыночной экономики, а также обучением японскому языку и деловым навыкам российских специалистов.

«Мы не способствуем тому, чтобы они это делали, как раз наоборот — у нас интересуются японским языком и культурой. Людям интересно в том числе выстраивать бизнес туристический. Там же сотрудники, которые сколько лет работали, у них были какие-то свои проекты, планы. Это же большое продвижение Японии здесь, поэтому это, конечно, просто удивительно. Не скажу, что у нас с ними какие-то персонально плохие отношения. В целом политическая ситуация в мире сложная, но такого противостояния с Японией, как с Украиной, европейскими странами, у нас же нет», — поделилась депутат.

Ранее китайский портал Sohu обратил внимание на сигнал России для Японии. Утверждалось, что российские военные учения на Камчатке показали Японии, что в Тихом океане недопустимы провокации.

Перед этим сообщалось, что встреча президента России Владимира Путина с Акиэ Абэ — вдовой бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ — попала на главную страницу в японских газетах. В ролике, который распространили СМИ, глава государства встретил вдову в Кремле и подарил ей цветы.

