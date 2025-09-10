Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:23, 10 сентября 2025РоссияЭксклюзив

В Госдуме отреагировали на закрытие всех японских центров в России

Депутат Журова удивилась закрытию всех японских центров в России
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Решение Токио закрыть все японские центры в России удивительно, высказалась заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Реакцией она поделилась с «Лентой.ру».

Ранее власти Токио приняли решение закрыть все шесть японских центров в разных городах России. Учреждения занимаются поддержкой реформ в сфере рыночной экономики, а также обучением японскому языку и деловым навыкам российских специалистов.

«Мы не способствуем тому, чтобы они это делали, как раз наоборот — у нас интересуются японским языком и культурой. Людям интересно в том числе выстраивать бизнес туристический. Там же сотрудники, которые сколько лет работали, у них были какие-то свои проекты, планы. Это же большое продвижение Японии здесь, поэтому это, конечно, просто удивительно. Не скажу, что у нас с ними какие-то персонально плохие отношения. В целом политическая ситуация в мире сложная, но такого противостояния с Японией, как с Украиной, европейскими странами, у нас же нет», — поделилась депутат.

Ранее китайский портал Sohu обратил внимание на сигнал России для Японии. Утверждалось, что российские военные учения на Камчатке показали Японии, что в Тихом океане недопустимы провокации.

Перед этим сообщалось, что встреча президента России Владимира Путина с Акиэ Абэ — вдовой бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ — попала на главную страницу в японских газетах. В ролике, который распространили СМИ, глава государства встретил вдову в Кремле и подарил ей цветы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    НАТО, ЕС и Белоруссия отреагировали на инцидент с дронами в Польше. Их назвали заблудившимися и не восприняли как атаку

    В Госдуме опровергли слухи о блокировке Zoom в России

    Вице-президент США раскрыл позицию Трампа по изоляции России

    Россиянин показал на видео «развороченные» свежие могилы бойцов СВО

    Временный поверенный в делах России прибыл в МИД Польши

    Массовый отказ россиян от поездок в охваченный протестами Непал опровергли

    В МВД России прокомментировали проверку военного блогера со схемами отмывания на СВО

    МВД Польши рассказало о находках после инцидента с беспилотниками

    В России задумали запретить банкротить компании из кризисной отрасли

    Премьер Великобритании назвал безрассудным шагом инцидент с беспилотниками в Польше

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости