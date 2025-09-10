Женщина случайно ударилась и узнала о смертельно опасной болезни

Daily Mirror: В Великобритании женщина ударилась об косяк и узнала о раке

Жительница Великобритании Эмма Холл узнала, что больна раком благодаря случайной травме в прачечной. Как неловкость помогла ей раскрыть смертельно опасный диагноз, она рассказала Daily Mirror.

42-летняя Холл вспоминает, что несла корзину с бельем после стирки, споткнулась и ударилась грудью об косяк. По ее словам, спустя несколько дней боль прошла, а шишка в груди так и не исчезла. Именно это обстоятельство заставило ее записаться на прием к терапевту. «Консультант сразу отнесся ко мне серьезно, и уже во время приема я осознала, какая болезнь у меня может быть. Мне сделали УЗИ, маммографию, несколько биопсий и еще одно УЗИ», — рассказала женщина.

Спустя две недели ей поставили диагноз «дольковый рак молочной железы». Вскоре Холл перенесла девятичасовую операцию, во время которой ей удалили одну грудь и провели восстановительную операцию. Правда результаты процедуры оказались не такими хорошими, как она надеялась: рак успел распространиться на лимфатические узлы, кроме того, злокачественные клетки обнаружились в краях резекции.

Холл отметила, что за три года, прошедшие с момента операции, она перенесла химиотерапию, лучевую терапию и таргетную терапию. Кроме того, ей сделали еще одну операцию, удалив реконструированную грудь и лимфатические узлы. В настоящее время женщина проходит гормональную терапию, которая останавливает рост и распространение опухоли.

