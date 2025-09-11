Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Авангард
2:1
Завершен
Амур
Фонбет Чемпионат КХЛ
Амкал
2:1
Завершен
Салют Белгород
Fonbet Кубок России|1/64 финала
Металлург Мг
1:2
Завершен
Динамо М
Фонбет Чемпионат КХЛ
Леон Сатурн
0:0
1-й тайм
live
Broke Boys
Fonbet Кубок России|1/64 финала
Спартак
0:0
1-й период
live
Северсталь
Фонбет Чемпионат КХЛ
СКА
0:0
1-й период
live
Трактор
Фонбет Чемпионат КХЛ
Нефтехимик
0:0
1-й период
live
Динамо Мн
Фонбет Чемпионат КХЛ
19:32, 11 сентября 2025Спорт

70-летний бывший глава «Зенита» дебютировал в Кубке России по футболу

Бывший глава «Зенита» Медведев дебютировал в Кубке России по футболу за «Амкал»
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Артем Пряхин / РИА Новости

Бывший председатель правления петербургского «Зенита» Александр Медведев дебютировал за «Амкал» в матче третьего круга «Пути регионов» Кубка России по футболу против белгородского «Салюта». Об этом сообщает ТАСС.

70-летний Медведев появился в стартовом составе команды и сыграл 23 минуты. Экс-глава «Зенита» стал самым возрастным участником матча Кубка России. Он назвал дебют волнующим и заявил, что мог бы еще принять участие в матчах.

Ранее 11 сентября «Амкал» одержал победу над белгородским «Салютом» в матче третьего раунда пути регионов Кубка России. Встреча в Красногорске завершилась со счетом 2:1.

С февраля 2019 года Медведев возглавлял «Зенит» в должности генерального директора. В июне 2023-го он перешел на пост председателя правления, а в августе этого года оставил его. За время его работы петербургский клуб шесть раз становился чемпионом России, дважды брал Кубок страны и пять раз выигрывал Суперкубок. Ранее, с 2008 по 2014 год, Медведев занимал должность президента Континентальной хоккейной лиги.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это ужасно». ФБР раскрыло новые детали вокруг убийства сторонника Трампа. Что стало известно?

    Россиянка залезла на чужой балкон, разбила горшок об голову спасателя и попала на видео

    Прогулку Собчак с Арестовичем по Лондону назвали легализацией террора

    В российском городе объявили опасность безэкипажных катеров

    На Украине заявили об откровенном разговоре с Венгрией

    Раскрыто самое популярное в мире место для новогодних каникул

    Популярная российская юмористка рассказала о жизни с психическим расстройством

    70-летний бывший глава «Зенита» дебютировал в Кубке России по футболу

    Посол ответил на призывы Гааги ужесточить антироссийские санкции

    Нарколог рассказала о признаке сформированной алкогольной зависимости

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости