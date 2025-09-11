70-летний бывший глава «Зенита» дебютировал в Кубке России по футболу

Бывший глава «Зенита» Медведев дебютировал в Кубке России по футболу за «Амкал»

Бывший председатель правления петербургского «Зенита» Александр Медведев дебютировал за «Амкал» в матче третьего круга «Пути регионов» Кубка России по футболу против белгородского «Салюта». Об этом сообщает ТАСС.

70-летний Медведев появился в стартовом составе команды и сыграл 23 минуты. Экс-глава «Зенита» стал самым возрастным участником матча Кубка России. Он назвал дебют волнующим и заявил, что мог бы еще принять участие в матчах.

Ранее 11 сентября «Амкал» одержал победу над белгородским «Салютом» в матче третьего раунда пути регионов Кубка России. Встреча в Красногорске завершилась со счетом 2:1.

С февраля 2019 года Медведев возглавлял «Зенит» в должности генерального директора. В июне 2023-го он перешел на пост председателя правления, а в августе этого года оставил его. За время его работы петербургский клуб шесть раз становился чемпионом России, дважды брал Кубок страны и пять раз выигрывал Суперкубок. Ранее, с 2008 по 2014 год, Медведев занимал должность президента Континентальной хоккейной лиги.