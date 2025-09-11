Бездыханного россиянина нашли на вилле в стране Азии

Бездыханного россиянина без одежды нашли на вилле в Таиланде

Бездыханного россиянина Сергея, лежащего без одежды, нашли на вилле в Таиланде. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Его обнаружила местная полиция, в таком состоянии он пролежал пять дней. Правоохранители сообщили, что дом не был взломан, а на теле 57-летнего Сергея не обнаружили следов преступления. Предварительной причиной трагедии назвали остановку сердца.

Уточнялось, что мужчина снял виллу на Пхукете сроком на два года. Хозяйка заявила, в свою очередь, что никто из родственников мужчины не находился в стране Азии, а в доме россиянин проживал давно.

Ранее исчезнувшего в море в Таиланде россиянина нашли бездыханным на берегу. 35-летнего Дениса Коненкова обнаружили спасатели в тех же вещах, в которых он был в момент купания.