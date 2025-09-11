Мир
Страна ЕС вызвала посла России

Novinky: МИД Чехии вызвал посла РФ Змеевского из-за инцидента с БПЛА
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

В Министерство иностранных дел (МИД) Чехии был вызван российский посол Александр Змеевский в связи с инцидентом в Польше. Об этом сообщил глава дипведомства республики Ян Липавский, передает Novinky.

«Я решил вызвать посла России в связи с инцидентом в Польше (...). Чешская Республика решительно поддерживает Варшаву. Мы будем защищать территорию стран НАТО», — передает портал слова дипломата.

Отмечается, что Змеевский прибыл в министерство около 16:30 (17:30 по мск) и ушел «примерно через 15 минут». Посла принял замглавы МИД Ян Мариан.

Ранее МИД Швеции вызвал российского посла в республике Сергея Беляева из-за инцидента с беспилотниками в Польше.

В ночь на 10 сентября неопознанные БПЛА были зафиксированы в польском воздушном пространстве. Варшава бездоказательно обвинила в случившемся Москву.

В Министерстве обороны России заявили, что поражение объектов на территории Польши российскими военными не планировалось, поскольку целями являлись военные объекты на западе Украины.

