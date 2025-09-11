Михаил Дегтярев заявил об отсутствии планов по введению потолка зарплат в РПЛ

Министр спорта России и глава Олимпийского комитета страны Михаил Дегтярев заявил, что планы по введению потолка зарплат в Российской премьер-лиге (РПЛ) отсутствуют. Об этом сообщает ТАСС.

«Минспорт никаких потолков, налогов и штрафов не собирается вводить. Мы регулируем только одно — лимит на легионеров», — рассказал Дегтярев. Он добавил, что поддержит клубы, если они договорятся о налоге на легионеров.

11 августа Дегтярев намекнул на введение потолка зарплат. «В хоккее он есть, в КХЛ есть, я сам возглавлял хоккейный клуб "Амур", я знаю, что есть зарплатные ведомости. Вот и распределяй — можешь игрока подороже взять, можешь подешевле», — заявил министр.

Кроме того, Дегтярев анонсировал ужесточение лимита на легионеров в РПЛ. По его словам, с 2028 года заявить на сезон можно будет десять иностранцев, а одновременно выпустить на поле — пять.