Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Авангард
Сегодня
16:30 (Мск)
Амур
Фонбет Чемпионат КХЛ
Амкал
Сегодня
17:00 (Мск)
Салют Белгород
Fonbet Кубок России|1/64 финала
Металлург Мг
Сегодня
17:00 (Мск)
Динамо М
Фонбет Чемпионат КХЛ
Леон Сатурн
Сегодня
19:30 (Мск)
Broke Boys
Fonbet Кубок России|1/64 финала
Спартак
Сегодня
19:30 (Мск)
Северсталь
Фонбет Чемпионат КХЛ
СКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Трактор
Фонбет Чемпионат КХЛ
Нефтехимик
Сегодня
19:30 (Мск)
Динамо Мн
Фонбет Чемпионат КХЛ
11:49, 11 сентября 2025Спорт

Дегтярев заявил об отсутствии планов по введению потолка зарплат в РПЛ

Михаил Дегтярев заявил об отсутствии планов по введению потолка зарплат в РПЛ
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Министр спорта России и глава Олимпийского комитета страны Михаил Дегтярев заявил, что планы по введению потолка зарплат в Российской премьер-лиге (РПЛ) отсутствуют. Об этом сообщает ТАСС.

«Минспорт никаких потолков, налогов и штрафов не собирается вводить. Мы регулируем только одно — лимит на легионеров», — рассказал Дегтярев. Он добавил, что поддержит клубы, если они договорятся о налоге на легионеров.

11 августа Дегтярев намекнул на введение потолка зарплат. «В хоккее он есть, в КХЛ есть, я сам возглавлял хоккейный клуб "Амур", я знаю, что есть зарплатные ведомости. Вот и распределяй — можешь игрока подороже взять, можешь подешевле», — заявил министр.

Кроме того, Дегтярев анонсировал ужесточение лимита на легионеров в РПЛ. По его словам, с 2028 года заявить на сезон можно будет десять иностранцев, а одновременно выпустить на поле — пять.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российский губернатор обратился к жителям из-за тяжелой ситуации в регионе. Торговые центры закрыты, школы работают дистанционно

    Раскрыто требования Трампа к Нетаньяху после удара по Дохе

    Умерла звезда «Гремлинов» Полли Холлидей

    Россияне организовали бизнес на ДТП и получали деньги от страховых компаний

    Европейской стране передумали выделять деньги на строительство Россией ядерных реакторов

    ВТБ предложили продать крупную страховую компанию

    В России указали на схожесть покушений на Трампа и Кирка

    Анна Седокова показала грудь в крошечном бикини

    Правоохранители заинтересовались многолетним насилием россиянина над женой и сыном

    Улицы в Москве перекроют на выходных

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости