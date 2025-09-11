Экономист оценил действия «злейшего врага России» по использованию активов

Экономист Осипов назвал решение о репарациях Украине за счет активов РФ химерой

Экономист, заведующий кафедрой мировой экономики и управления внешнеэкономической деятельностью МГУ Владимир Осипов оценил действия европейских стран по использованию российских активов. Его слова приводит «Царьград».

В частности, он прокомментировал готовность властей Бельгии передать Украине замороженные в западных странах российские активы. «Бельгия стремится к тому, чтобы распределить риски возможных судебных исков в отношении арестованных наших активов. И не желая нести эти риски единолично, она пытается распределить их по всем странам ЕС», — сказал эксперт.

Также Осипов оценил предложение «злейшего врага России», председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. «Они планируют использовать эти активы в качестве залога для выдачи кредита Украине для того, чтобы те смогли финансировать свои вооруженные силы, а возврат российских активов будет произведен только тогда, когда Россия выплатит репарации», — напомнил экономист.

Он назвал это предложение очередной химерой в головах руководителей Евросоюза, поскольку репарации платит проигравшая сторона, а Россия в конфликте не проигрывает.

Ранее в сентябре фон дер Ляйен на сессии Европарламента в Страсбурге с ежегодным посланием о положении дел в Евросоюзе заявила, что организация не намерена конфисковывать российские активы. Вместо конфискации эти средства будут использоваться для выдачи кредитов в виде репараций на восстановление Украины.