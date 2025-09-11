Мир
20:09, 11 сентября 2025

ФБР объявило награду за информацию об убийце сторонника Трампа

ФБР объявило награду до 100 тысяч долларов за информацию об убийце Чарли Кирка
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Alvin Baez / Reuters

Федеральное бюро расследований (ФБР) объявило награду до 100 тысяч долларов за предоставление информации о преступнике, застрелившем американского политического деятеля и сторонника президента США Дональда Трампа Чарли Кирка. Об этом сообщило ведомство в своем аккаунте социальной сети Х.

«ФБР предлагает вознаграждение в размере до 100 000 долларов за информацию, которая сможет привести к установлению личности и последующему аресту лица или лиц, ответственных за убийство Чарли Кирка», — отмечается в публикации.

Ранее отделение ФБР в Солт-Лейк-Сити опубликовало фотографию предполагаемого убийцы Кирка. В бюро обратились к общественности и попросили помощи в установлении личности человека на фото.

11 сентября представитель Департамента общественной безопасности штата Юта Бо Мейсон сообщил, что ФБР удалось отследить перемещения преступника, стрелявшего в Чарли Кирка. По его словам, стрелок перебрался через крышу к месту стрельбы, а после происшествия скрылся в соседнем районе.

