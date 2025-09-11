ФБР объявило награду за информацию об убийце сторонника Трампа

ФБР объявило награду до 100 тысяч долларов за информацию об убийце Чарли Кирка

Федеральное бюро расследований (ФБР) объявило награду до 100 тысяч долларов за предоставление информации о преступнике, застрелившем американского политического деятеля и сторонника президента США Дональда Трампа Чарли Кирка. Об этом сообщило ведомство в своем аккаунте социальной сети Х.

«ФБР предлагает вознаграждение в размере до 100 000 долларов за информацию, которая сможет привести к установлению личности и последующему аресту лица или лиц, ответственных за убийство Чарли Кирка», — отмечается в публикации.

Ранее отделение ФБР в Солт-Лейк-Сити опубликовало фотографию предполагаемого убийцы Кирка. В бюро обратились к общественности и попросили помощи в установлении личности человека на фото.

11 сентября представитель Департамента общественной безопасности штата Юта Бо Мейсон сообщил, что ФБР удалось отследить перемещения преступника, стрелявшего в Чарли Кирка. По его словам, стрелок перебрался через крышу к месту стрельбы, а после происшествия скрылся в соседнем районе.