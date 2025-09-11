Илон Маск резко высказался после покушения на Чарли Кирка

Илон Маск назвал левых «партией убийц» после покушения на Чарли Кирка

Американский бизнесмен Илон Маск в соцсети X резко высказался после покушения на консерватора и сторонника президента США Дональда Трампа Чарли Кирка.

Миллиардер назвал левых в Соединенных Штатах «партией убийц» после выстрела в активиста.

На Чарли Кирка было совершено покушение во время его выступления на территории Университета долины Юта. Кирк был доставлен в больницу в критическом состоянии. Позднее Трамп сообщил о том, что пострадавший скончался.

По информации Fox News, покушение, предварительно, совершил Майкл Маллинсон — член Демократической партии в штате Юта. Сообщалось о задержании нападавшего, однако позднее эту информацию опровергли.

Кирк выступал против помощи Украины и обвинял в продолжении конфликта президента Владимира Зеленского и украинских олигархов. Он призывал возобновить дипломатические каналы с Россией, отмечая, что не следует считать ее «великим врагом США».

