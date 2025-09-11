Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:13, 11 сентября 2025Мир

Илон Маск резко высказался после покушения на Чарли Кирка

Илон Маск назвал левых «партией убийц» после покушения на Чарли Кирка
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Imago-images / Globallookpress.com

Американский бизнесмен Илон Маск в соцсети X резко высказался после покушения на консерватора и сторонника президента США Дональда Трампа Чарли Кирка.

Миллиардер назвал левых в Соединенных Штатах «партией убийц» после выстрела в активиста.

На Чарли Кирка было совершено покушение во время его выступления на территории Университета долины Юта. Кирк был доставлен в больницу в критическом состоянии. Позднее Трамп сообщил о том, что пострадавший скончался.

По информации Fox News, покушение, предварительно, совершил Майкл Маллинсон — член Демократической партии в штате Юта. Сообщалось о задержании нападавшего, однако позднее эту информацию опровергли.

Кирк выступал против помощи Украины и обвинял в продолжении конфликта президента Владимира Зеленского и украинских олигархов. Он призывал возобновить дипломатические каналы с Россией, отмечая, что не следует считать ее «великим врагом США».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Сторонник Трампа и противник помощи Украине. На известного американского консерватора Чарли Кирка совершено покушение

    Украинский пленный объяснил страхом отсутствие выступлений против Зеленского на Украине

    Гуси стали нападать на москвичей в поисках лакомств

    В Госдуме объяснили получение российским фигуристом немецкого гражданства

    Политолог Марков назвал убийство Кирка в США сакральной жертвой

    Илон Маск резко высказался после покушения на Чарли Кирка

    В Катаре обсудили с партнерами ответ Израилю

    В России 12 сентября начнутся трехдневные выборы

    В Польше нашли обломки 12 дронов

    Донецк попал под массированный ракетный удар

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости