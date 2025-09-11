Наука и техника
16:28, 11 сентября 2025Наука и техника

Популярную модель iPhone стало невозможно купить

Apple перестала продавать две версии iPhone 16 из-за конкуренции с iPhone 17
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Wongsakorn 2468 / Shutterstock / Fotodom  

Корпорация Apple сняла с продажи две версии iPhone 16. На это обратило внимание профильное издание MacRumors.

В интернет-магазине компании стал недоступен для покупки iPhone 16 в версиях с накопителями на 256 и 512 гигабайт. При этом стартовую модель, которая имеет 128 гигабайт памяти, все еще можно приобрести за 699 долларов (69 тысяч рублей). Также журналисты медиа заметили, что iPhone 16 Plus доступен во всех вариантах.

Авторы MacRumors объяснили снятие популярных моделей смартфонов с продажи тем, что все модели iPhone 17 имеют базовый накопитель 256 гигабайт. «Сохранение версии 256 гигабайт для iPhone 16 привело бы к дублированию ассортимента и потенциально повлияло бы на продажи новой модели», — заметили журналисты. Специалисты предположили, что этот шаг также побудит потребителей, которым нужно больше памяти, выбрать более дорогие модели iPhone 16 Plus или iPhone 17.

При этом в продаже у партнеров Apple версии iPhone 16 с накопителями на 256 и 512 гигабайт все еще можно найти.

После презентации Apple 9 сентября из ассортимента компании исчезло четыре смартфона. Компания сняла с производства iPhone 15 и 15 Plus, а также iPhone 16 Pro и 16 Pro Max.

    Все новости