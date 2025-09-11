«После Украины будет Балтия». Конгресс США одобрил новую военную помощь Украине. Почему ее назвали провалом противников Киева?

NYT: Конгресс США одобрил законопроект, где включена помощь Украине

Палата представителей Конгресса США одобрила военные расходы на 2026 финансовый год в размере почти 900 миллиардов долларов, которые включают в том числе выделение 400 миллионов долларов на помощь Киеву. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

В частности, авторы материала назвали этот факт провалом противников дальнейшей военной помощи Киеву, поскольку те не смогли ни сократить объемы поставок, ни окончательно ее прекратить.

«Несмотря на волну протестов республиканцев против предоставления военной помощи Украине, законопроект об оборонной политике предусматривает выделение средств на инициативу Пентагона по оказанию помощи Украине в сфере безопасности», — отмечается в материале издания.

400 миллионов долларов Пентагон выделит на военную помощь Украине

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Помощь Украине принята, несмотря на протесты сторонников Трампа

Как отмечает издание, главным противником военной помощи Киеву является член Палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин, которая также является активным сторонником президента США Дональда Трампа.

Она выдвинула инициативу о сокращении финансирования Украины и Тайваня, однако ее отклонили. Против нее выступили как республиканцы, так и демократы. Кроме того, общий законопроект был принят большинством голосов из-за согласия даже части оппонентов Трампа.

Демократы и республиканцы в значительной степени объединились, чтобы отклонить поправки конгрессмена Марджори Тейлор Грин, которые запретили бы финансирование Украины Breaking Defense журнал

Как отмечает журнал Breaking Defense, инициатива конгрессвумен во многом провалилась из-за сохраняющегося влияния крыла ястребов среди республиканцев, которые считают необходимым участие США в конфликте на Украине.

Прежде всего против нее выступили влиятельные конгрессмены из Комитета Палаты представителей по вооруженным силам — Дон Бэкон из Небраски и Майк Тернер из Огайо. По их словам, они «заинтересованы в победе Украины» и Россия якобы хочет «оказать военное давление на страны Балтии».

Кроме того, законодатели также добавили требование к Пентагону уведомлять Конгресс о планах администрации президента США отменить или приостановить военную помощь Киеву, которая уже была одобрена Конгрессом.

Причиной этого шага стало прекращение 1 июля поставок оружия Украине, которое было принято замглавы Пентагона Элбриджем Колби. Так как чиновник оборонного ведомства никого не уведомил о своем решении, это вызвало скандал в Белом доме.

60 конгрессменов проголосовали за ограничение поставок оружия ВСУ, в то время как инициативу не поддержали 372 члена Палаты представителей

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Какую военную помощь США оказывают Украине и Европе?

26 июня представители Пентагона сообщили, что США сократили траты на поддержку Украины на 2026 финансовый год. Под урезание попали две структуры — фонд поддержки коалиции и инициатива по оказанию помощи в сфере безопасности.

Кроме того, 10 сентября стало известно, что Министерство войны США хочет сократить финансирование боеготовности американских войск в Европе в 2026 году почти в 15 раз по сравнению с бюджетом 2023 года.

Согласно документам европейского сегмента программы Army Prepositioned Stocks-2 (APS-2), обеспечивающей американские склады предварительного размещения, финансирование на ее реализацию сокращаются на протяжении уже четырех лет.

В 2023 году США выделяли на программу 495 миллионов долларов, в 2024 почти в два раза меньше — 251,7 миллиона долларов. В 2025 году бюджет составил 116,9 миллиона долларов, а в 2026-м — лишь 33,4 миллиона долларов

Европе посоветовали запасной вариант по Украине из-за политики Трампа

Как отмечает британская газета Financial Times (FT), Трамп все больше демонстрирует нежелание брать на себя обязательства по защите Украины, поэтому Европе следует разработать запасной план на случай, если ей не удастся перетянуть американского лидера на свою сторону.

По данным издания, если бы европейские лидеры смогли убедить Трампа усилить военное и экономическое давление на Россию, это стало бы невероятным достижением. Кроме того, возможное продолжение военной помощи со стороны США все равно является мизерным и не достает до показателей администрации бывшего президента Джо Байдена.

Бесспорно, это нужно попробовать. Но Европе нужен запасной план, когда наушничество Трампу не сработает Financial Times британская газета

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Кроме того, авторы материала указывают, что «коалиция желающих» рассматривает возможность создания «воздушного щита», чтобы обеспечить безопасность Украины. Инициатива предполагает увеличение поставок средств противовоздушной обороны (ПВО) для защиты от российских беспилотников.

Таким образом европейские лидеры планируют добиться фактического прекращения огня.