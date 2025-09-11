Лавров заявил о понимании США одного вопроса по Украине

Лавров: США понимают необходимость устранения первопричин конфликта на Украине

США понимают необходимость устранения первопричин конфликта на Украине. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.

«В США есть понимание необходимости не натравливать Украину больше и больше на Россию, не вооружать Украину (...) а заниматься устранением первопричин кризиса», — сказал он.

По его словам, на этой основе Москва будет развивать диалог и с США, и с другими коллегами, которые готовы помогать в поиске согласованных решений.

Ранее Палата представителей Конгресса США одобрила военные расходы на 2026 финансовый год в размере почти 900 миллиардов долларов, которые включают выделение 400 миллионов долларов на помощь Киеву. При этом предложение члена Палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин о сокращении финансирования Украины было отклонено.