16:20, 11 сентября 2025

Лавров заявил о понимании США одного вопроса по Украине

Лавров: США понимают необходимость устранения первопричин конфликта на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

США понимают необходимость устранения первопричин конфликта на Украине. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.

«В США есть понимание необходимости не натравливать Украину больше и больше на Россию, не вооружать Украину (...) а заниматься устранением первопричин кризиса», — сказал он.

По его словам, на этой основе Москва будет развивать диалог и с США, и с другими коллегами, которые готовы помогать в поиске согласованных решений.

Ранее Палата представителей Конгресса США одобрила военные расходы на 2026 финансовый год в размере почти 900 миллиардов долларов, которые включают выделение 400 миллионов долларов на помощь Киеву. При этом предложение члена Палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин о сокращении финансирования Украины было отклонено.

