Военный аналитик Полетаев: Главная слабость ВСУ в Донбассе — логистика

С наступлением распутицы логистика станет одной из главных слабостей группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» порассуждал военный аналитик, сооснователь проекта «Ватфор» Сергей Полетаев.

По его словам, во время осенних проливных дождей в черноземных регионах снабжение воюющих армий напрямую зависит от дорог с твердым покрытием. В случае украинской армии практически все такие маршруты уже находятся под ударами российских FPV-дронов.

Аналитик предположил, что это обстоятельство можно считать одним из предвестников скорого распада украинской обороны и большого наступления России вглубь территории Донецкой народной республики (ДНР).

«То есть речь идет не просто о взятии Покровска, а о чем-то более масштабном. У ВСУ нет сплошной линии фронта, оборона очаговая, а дефицит личного состава растет», — сказал Полетаев.

Ранее на Украине усомнились в правдивости заявлений главкома ВСУ Александра Сырского об успехах украинских войск на покровском направлении. Журналисты обратили внимание, что согласно карте боевых действий аналитического проекта DeepState, продвижения украинских войск на этом участке за август не было.