В России высказались об идее снизить возраст для повышения пенсии

Депутат Бессараб выступила за снижение возраста для повышения пенсии

В России действительно стоит снизить возраст для назначения повышенной выплаты к страховой пенсии с 80 до 70 лет, если медицинское сообщество установит, что сегодня люди нуждаются в помощи в более раннем возрасте, высказалась член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Она поддержала идею в беседе с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что соответствующий законопроект внесут на рассмотрение в Госдуму.

Изначально фиксированная часть выплаты повышалась для тех граждан, кто стал инвалидом I группы и кому исполнилось 80 лет, рассказала депутат.

«Потом требование о наличии инвалидности убрали, потому что зачем пожилому человеку проходить дополнительные какие-то комиссии, доказывать инвалидность, если в 80 лет, по убеждению медицинского сообщества, человек в среднем становится зависим от чужой помощи, ему требуется большие расходы на лекарственные препараты, на поддержание своего здоровья? Потому именно этот возраст стал той чертой, за которой требуется повышение фиксированной части выплаты», — поделилась Бессараб.

Депутат напомнила, что повышение фиксированной части выплаты касается только получателей страховой пенсии, но не социальной.

«Сегодня для того, чтобы изменить эту норму, мне кажется, необходимо с медицинским сообществом переговорить, добиться заключения о том, что действительно у нас в силу каких-то обстоятельств сейчас произошли изменения, возможно, и сегодня люди нуждаются в помощи в более ранние периоды, чем еще, допустим, 5 лет назад. Если это будет официально установлено, то да, действительно, стоит принять такое решение», — считает парламентарий.

Ранее депутат Госдумы Сергей Миронов предложил перейти к более прозрачным критериям назначения пенсии в России, отменив систему индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК). По словам политика, нынешняя балльная система «провоцирует неравенство и лишает граждан с невысоким доходом права на полноценную страховую пенсию».

