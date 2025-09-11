Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:12, 11 сентября 2025ЭкономикаЭксклюзив

В России высказались об идее снизить возраст для повышения пенсии

Депутат Бессараб выступила за снижение возраста для повышения пенсии
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

В России действительно стоит снизить возраст для назначения повышенной выплаты к страховой пенсии с 80 до 70 лет, если медицинское сообщество установит, что сегодня люди нуждаются в помощи в более раннем возрасте, высказалась член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Она поддержала идею в беседе с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что соответствующий законопроект внесут на рассмотрение в Госдуму.

Изначально фиксированная часть выплаты повышалась для тех граждан, кто стал инвалидом I группы и кому исполнилось 80 лет, рассказала депутат.

«Потом требование о наличии инвалидности убрали, потому что зачем пожилому человеку проходить дополнительные какие-то комиссии, доказывать инвалидность, если в 80 лет, по убеждению медицинского сообщества, человек в среднем становится зависим от чужой помощи, ему требуется большие расходы на лекарственные препараты, на поддержание своего здоровья? Потому именно этот возраст стал той чертой, за которой требуется повышение фиксированной части выплаты», — поделилась Бессараб.

Материалы по теме:
Индексация страховых пенсий в 2026 году. Когда и на сколько увеличат ежемесячные выплаты?
Индексация страховых пенсий в 2026 году.Когда и на сколько увеличат ежемесячные выплаты?
23 июля 2025
Льготы для ветеранов труда в 2025 году. Как оформить статус и получать дополнительные выплаты в России?
Льготы для ветеранов труда в 2025 году.Как оформить статус и получать дополнительные выплаты в России?
4 августа 2025

Депутат напомнила, что повышение фиксированной части выплаты касается только получателей страховой пенсии, но не социальной.

«Сегодня для того, чтобы изменить эту норму, мне кажется, необходимо с медицинским сообществом переговорить, добиться заключения о том, что действительно у нас в силу каких-то обстоятельств сейчас произошли изменения, возможно, и сегодня люди нуждаются в помощи в более ранние периоды, чем еще, допустим, 5 лет назад. Если это будет официально установлено, то да, действительно, стоит принять такое решение», — считает парламентарий.

Ранее депутат Госдумы Сергей Миронов предложил перейти к более прозрачным критериям назначения пенсии в России, отменив систему индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК). По словам политика, нынешняя балльная система «провоцирует неравенство и лишает граждан с невысоким доходом права на полноценную страховую пенсию».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина предложила Польше сбивать российские ракеты и дроны на ее территории. Пойдет ли НАТО на создание бесполетной зоны?

    Раскрыт портрет среднестатистического преступника в самом богатом российском городе

    В России высказались о встрече Лукашенко и представителя Трампа

    Главаря банды «010» сдал взятый под госзащиту свидетель из российского региона

    Стало известно об активизации ударов дронами-ракетами ВСУ по России

    Россиянка привезла из Дубая на родину золотой браслет и оказалась под угрозой тюрьмы

    Лукашенко помиловал 14 иностранных заключенных

    Раскрыты подробности опознания тела угнавшего вертолет на Украину российского летчика

    В МИД России объяснили закрытие Польшей границы с Белоруссией

    Москвичи пережили самую холодную ночь с начала осени

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости