Победители лотерей остались без огромных выигрышей из-за банкротства компании

В США обанкротился организатор лотерей и оставил победителей без выигрышей

В США не менее десяти победителей лотерей оказались на пороге разорения из-за банкротства компании Publishers Clearing House. Об этом сообщает издание People.

Лотереи, организатором которых была обанкротившаяся Publishers Clearing House, давали победителям выбор: отказаться от части денег и получить остаток сразу или получить всю сумму, но не единовременно, а небольшими порциями, выплачиваемыми в течение многих лет.

После банкротства Publishers Clearing House обладатели огромных выигрышей, выбравшие второй вариант, оказались в непростой ситуации. Регулярные переводы денег неожиданно прекратились, и они остались без средств к существованию.

Один из пострадавших, 61-летний Джон Уайли из Уайт-Сити, выиграл в лотерею в 2012 году. Фирма обещала выплачивать ему по 260 тысяч долларов (22 миллиона рублей) в год до конца жизни. Благодаря этим деньгам он вышел на пенсию и перебрался поближе к родственникам. После прекращения выплат у него нет средств на оплату ипотеки, поэтому он рискует остаться без дома. С поиском работы также возникли проблемы.

Publishers Clearing House подала прошение о банкротстве в апреле и тогда утверждала, что выплаты не прервутся. Бывший старший вице-президент компании Даррелл Лестер раскритиковал сложившуюся ситуацию и посоветовал будущим победителям лотерей выбирать единовременную выплату выигрышей.

В апреле 2024 года сообщалось, что победителю лотереи из штата Орегон отказались выплатить 1,3 миллиарда долларов. Устроители розыгрыша сослались на то, что им нужно провести тщательную проверку счастливчика из-за беспрецедентного для штата размера джекпота.

