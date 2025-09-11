Принц Гарри одной фразой описал состояние больного раком Карла III после встречи с ним

Принц Гарри, герцог Сассекский, встретился с отцом в Лондоне и высказался о состоянии его здоровья. Об этом сообщает New York Post.

Принц Гарри и его отец, король Великобритании Карл III, встретились впервые за полтора года — в прошлый раз они виделись в феврале 2024 года. Гарри прибыл в лондонскую резиденцию короля 10 сентября и пробыл внутри около 55 минут. После этого он сразу уехал.

Спустя меньше часа после встречи кто-то из публики задал принцу вопрос о самочувствии больного раком отца. Герцог Сассекский описал его одной фразой. «С ним все хорошо, спасибо», — сказал Гарри.

После встречи Букингемский дворец подтвердил, что король провел частное чаепитие в Кларенс-хаусе с герцогом Сассекским, и заявил, что никакие дополнительные подробности не будут разглашены. Аналогичную информацию сообщил представитель принца Гарри.

Король Карл III прервал свой шотландский отпуск в замке Балморал и вернулся в столицу специально, чтобы встретиться с принцем Гарри. Герцог Сассекский прибыл в Лондон ради участия в серии благотворительных мероприятий.

Четырехдневный визит Гарри стал его самым длительным пребыванием в стране со смерти королевы Елизаветы II. Принц сосредоточен на благотворительной работе и отказался от интервью, он остановился в отеле.

Ранее сообщалось, что, по словам бывшего сотрудника дворца, Карл III был бы рад увидеть братьев вместе. Против выступает принц Уильям, который остается врагом самой идеи примирения.