Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
19:03, 11 сентября 2025Из жизни

Принц Гарри одной фразой описал состояние больного раком Карла III после встречи с ним

Принц Гарри встретился с больным раком Карлом III и высказался о его здоровье
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Isabel Infantes / Reuters

Принц Гарри, герцог Сассекский, встретился с отцом в Лондоне и высказался о состоянии его здоровья. Об этом сообщает New York Post.

Принц Гарри и его отец, король Великобритании Карл III, встретились впервые за полтора года — в прошлый раз они виделись в феврале 2024 года. Гарри прибыл в лондонскую резиденцию короля 10 сентября и пробыл внутри около 55 минут. После этого он сразу уехал.

Спустя меньше часа после встречи кто-то из публики задал принцу вопрос о самочувствии больного раком отца. Герцог Сассекский описал его одной фразой. «С ним все хорошо, спасибо», — сказал Гарри.

После встречи Букингемский дворец подтвердил, что король провел частное чаепитие в Кларенс-хаусе с герцогом Сассекским, и заявил, что никакие дополнительные подробности не будут разглашены. Аналогичную информацию сообщил представитель принца Гарри.

Король Карл III прервал свой шотландский отпуск в замке Балморал и вернулся в столицу специально, чтобы встретиться с принцем Гарри. Герцог Сассекский прибыл в Лондон ради участия в серии благотворительных мероприятий.

Четырехдневный визит Гарри стал его самым длительным пребыванием в стране со смерти королевы Елизаветы II. Принц сосредоточен на благотворительной работе и отказался от интервью, он остановился в отеле.

Материалы по теме:
Принц Гарри и Меган Маркл впервые заговорили о кризисе в королевской семье Расизм, травля и одиночество: что пара рассказала о проблемах в Букингемском дворце
Принц Гарри и Меган Маркл впервые заговорили о кризисе в королевской семьеРасизм, травля и одиночество: что пара рассказала о проблемах в Букингемском дворце
9 марта 2021
«Когда же ты сдохнешь наконец?» Как принц Гарри и Меган Маркл развязали крупнейший скандал в истории королевской семьи
«Когда же ты сдохнешь наконец?»Как принц Гарри и Меган Маркл развязали крупнейший скандал в истории королевской семьи
16 декабря 2022
Принц Гарри и Меган Маркл сложили королевские полномочия Где они планируют жить и что будут делать дальше?
Принц Гарри и Меган Маркл сложили королевские полномочияГде они планируют жить и что будут делать дальше?
9 января 2020

Ранее сообщалось, что, по словам бывшего сотрудника дворца, Карл III был бы рад увидеть братьев вместе. Против выступает принц Уильям, который остается врагом самой идеи примирения.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это ужасно». ФБР раскрыло новые детали вокруг убийства сторонника Трампа. Что стало известно?

    Освобожденный лидер оппозиции Белоруссии вернулся в республику

    Россиянка залезла на чужой балкон, разбила горшок об голову спасателя и попала на видео

    Прогулку Собчак с Арестовичем по Лондону назвали легализацией террора

    В российском городе объявили опасность безэкипажных катеров

    На Украине заявили об откровенном разговоре с Венгрией

    Раскрыто самое популярное в мире место для новогодних каникул

    Популярная российская юмористка рассказала о жизни с психическим расстройством

    70-летний бывший глава «Зенита» дебютировал в Кубке России по футболу

    Посол ответил на призывы Гааги ужесточить антироссийские санкции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости