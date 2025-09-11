Экономика
12:10, 11 сентября 2025Экономика

В России начались проблемы с качеством айтишников

«Ъ»: Работодатели обнаружили нехватку квалификации у российских IT-специалистов
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Ivanova Ksenia / Shutterstock / Fotodom

За первые восемь месяцев 2025 года количество активных резюме на одну вакансию программиста и разработчика выросло до 14-ти, а общее количество вакансий достигло 88 тысяч, при этом поиск подходящей кандидатуры у работодателей начал занимать даже больше времени. Об этом со ссылкой на данные сервиса по поиску работы hh.ru пишет «Коммерсантъ».

Самая большая конкуренция на одну вакансию у «джунов» (начинающие специалисты) — 18,6 резюме на вакансию, немногим лучше дела у «мидлов» (средний уровень) — 14,7 резюме, а «синьоры» (самый опытный специалист) по-прежнему нарасхват — 3 резюме на вакансию.

По оценкам сервиса, умеренной считается конкуренция при числе резюме на вакансию от 4 до 7,9, если их больше 12-ти, то уровень конкуренции крайне высокий, а если меньше 3,9, то рынку не хватает специалистов такого профиля. При этом, отмечается в материале, ситуацию усугубляет оптимизация бюджетов компаний на IT-разработки и низкое качество специалистов, которое прямо связано с популярностью специальностей в последние годы.

Многие из нынешних «мидлов» получили образование на быстрых онлайн-курсах несколько лет назад и теперь, несмотря на дефицит компетенций, рассчитывают на рост зарплаты. Однако нередко и недавние выпускники вузов не обладают необходимыми для выполнения коммерческих задач навыками, что требует от работодателей усиливать проверки.

HR-директор Minervasoft Руслан Магеря отметил, что на позиции «джунов» приходит до 30-40 резюме на вакансию, но подходят по базовым требованиям не более 30 процентов. С «синьорами» ситуация противоположная.

В Минцифры на просьбу прокомментировать такие данные указали, что «компании активно нанимают отечественных разработчиков и покрывают свои потребности в кадрах».

Об ухудшении качества российских IT-специалистов в ноябре 2023 года говорил председатель правления банка «Тинькофф» (переименован в Т-Банк) Станислав Близнюк.

Год назад генеральный директор DZ Systems, член ассоциации «Руссофт» Дмитрий Завалишин указал, что IT-специалистов подходящего уровня готовят только пять-шесть учебных заведений, а «дальше начинаются очень спорные вузы, которые готовят очень спорных специалистов».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Все новости