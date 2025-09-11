Россиян предупредили о проблемах с электричеством в курортной стране Латинской Америки

Посольство России в Гаване предупредило соотечественников о блэкауте на Кубе

Россиян предупредили о проблемах с электричеством на Кубе. Об этом сообщило посольство РФ в Гаване в официальном Telegram-канале.

«В результате выхода из строя утром 10 сентября одной из кубинских ТЭС подача электричества на острове ограничена», — говорится в сообщении. Уточнялось, что ведутся ремонтные работы, точные сроки окончания блэкаута неизвестны.

В дипломатическом представительстве призвали российских туристов, находящихся в настоящее время в курортной стране Латинской Америки, постараться зарядить мобильные телефоны. Также соотечественникам рекомендовали следовать указаниям местных властей.

