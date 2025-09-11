Путешествия
14:07, 11 сентября 2025Путешествия

Россиян предупредили о проблемах с электричеством в курортной стране Латинской Америки

Посольство России в Гаване предупредило соотечественников о блэкауте на Кубе
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Unsplash

Россиян предупредили о проблемах с электричеством на Кубе. Об этом сообщило посольство РФ в Гаване в официальном Telegram-канале.

«В результате выхода из строя утром 10 сентября одной из кубинских ТЭС подача электричества на острове ограничена», — говорится в сообщении. Уточнялось, что ведутся ремонтные работы, точные сроки окончания блэкаута неизвестны.

В дипломатическом представительстве призвали российских туристов, находящихся в настоящее время в курортной стране Латинской Америки, постараться зарядить мобильные телефоны. Также соотечественникам рекомендовали следовать указаниям местных властей.

Ранее российские туристы на Кубе пожаловались на удавов, которые заполонили местные отели. Сотрудникам отелей приходилось ловить опасных существ руками.

