13:03, 11 сентября 2025Экономика

Россиянам назвали лучшую защиту от девальвации рубля

Аналитик Разуваев: Золото оказалось лучшей защитой от девальвации рубля
Кирилл Луцюк

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Огромный бюджетный дефицит стал причиной падения стоимости рубля, считает финансовый аналитик Александр Разуваев. Его процитировал «Ридус».

Он напомнил, что еще бывший премьер-министр России Виктор Черномырдин использовал девальвацию рубля для борьбы с дефицитом бюджета. Что касается лучшей защиты от обесценивания национальной валюты, то эксперт назвал такой золото.

«На фоне мировой геополитической обстановки золото должно дорожать», — уточнил Разуваев.

В среду, 10 сентября, доллар на межбанковском рынке России добрался до новой вышины. Стоимость американской валюты превысила 85 рублей впервые с 11 апреля 2025 года. На пике ее котировки доходили до уровня примерно 85,24 рубля.

По словам экономиста Евгения Когана, девальвация необходима российскому бюджету и экспортерам, которые задыхаются при нынешнем курсе рубля.

