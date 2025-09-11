Интернет и СМИ
19:37, 11 сентября 2025Интернет и СМИ

Прогулку Собчак с Арестовичем по Лондону назвали легализацией террора

Военкор Котенок назвал общение Собчак с Арестовичем легализацией террора
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Telegram-канал «Военкор Котенок»

Российский военный корреспондент Юрий Котенок прокомментировал видео, на котором журналистка Ксения Собчак гуляет с бывшим советником главы офиса президента Украины Алексеем Арестовичем (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) по Лондону. В своем Telegram-канале он назвал их общение легализацией террора.

Котенок напомнил, что Арестович участвовал в военном конфликте с Россией на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) в звании подполковника. «Или это как "понарошку" и уже не считается? А по мне, так прямая легализация носителей террора. Или это тоже кому-то не возбраняется?» — написал военкор.

11 сентября Telegram-канал «Политика страны» опубликовал видео, на котором Собчак идет под зонтом с Арестовичем. В сообщении уточнялось, что ролик был снят в Лондоне. В публикации предположили, что журналистка брала у него интервью, так как перед ними шли операторы.

Ранее Собчак во время съемки интервью в Париже сделала замечание французу, выкрикнувшему проукраинский лозунг. Она сочла поведение мужчины, услышавшего, что журналистка говорит по-русски, проявлением расизма.

