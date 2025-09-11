Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
08:00, 11 сентября 2025Из жизни

Школьную учительницу арестовали за изнасилование 16-летнего подростка

В США арестовали школьную учительницу, совратившую 16-летнего подростка
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: KWTX / McLennan County Sheriff’s Office

В американском городе Вэлли-Миллс, штат Техас, арестовали школьную учительницу. Ее подозревают в изнасиловании несовершеннолетнего, пишет KWTX.

25-летней Шелби Лашомб предъявлены обвинения в сексуальном насилии над несовершеннолетним и двух случаях неподобающих отношений между учащимся и учителем. Известно, что предполагаемый пострадавший не учился в школе, где она работала, и не был ее подопечным.

Поводом для ареста стало сообщение в правоохранительные органы, в котором утверждалось, что Лашомб видели с 16-летнми подростком, они целовались, а затем занимались сексом. В беседе с сотрудниками полиции и подросток, и Лашомб подтвердили эту информацию.

Материалы по теме:
Тюремщица на рабочем месте занялась сексом с заключенным. Она тайно вела OnlyFans и пыталась сбежать от суда
Тюремщица на рабочем месте занялась сексом с заключенным. Она тайно вела OnlyFans и пыталась сбежать от суда
1 августа 2024
«Развращал молодежь». Ректора университета уволили за съемку порно с женой. Как им удавалось скрывать тайное хобби?
«Развращал молодежь». Ректора университета уволили за съемку порно с женой. Как им удавалось скрывать тайное хобби?
18 июня 2024

Ранее сообщалось, что замужняя учительница из американского штата Нью-Джерси призналась, что совратила двух учеников. Женщина находилась под следствием с июля 2024 года.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Им грозит опасность». На Западе рассказали о предупреждении Путина союзникам Киева

    В России изменились правила автобусных перевозок

    Россияне стали активнее искать работу

    Школьную учительницу арестовали за изнасилование 16-летнего подростка

    Россиянам назвали важное правило хранения чайных пакетиков

    Россиянин пойдет под суд из-за наличия ВНЖ за рубежом

    Россиянам назвали способ выгодно купить квартиру

    В России разработали первые клинические рекомендации по контрацепции

    «Самая сексуальная спортсменка мира» сфотографировалась в коротком платье

    В МИД сделали прогноз по снижению планки мобилизации на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости