10:14, 11 сентября 2025Спорт

Соболенко поужинала с Шараповой и Бэкхемом

Арина Соболенко поужинала с Марией Шараповой и Дэвидом Бэкхемом
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: @arynasabalenka

Белорусская теннисистка Арина Соболенко поужинала в компании пятикратной победительницы турниров «Большого шлема» россиянки Марии Шараповой и бывшего футболиста сборной Англии Дэвида Бекхэма. Соответствующие фото спортсменка опубликовала в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Действующая теннисистка и бывшие спортсмены встретились на мероприятии, организованном одним из производителей пива. Все трое являются амбассадорами бренда.

В субботу Соболенко обыграла американку Аманду Анисимову в финале Открытого чемпионата США в Нью-Йорке. Она во второй раз подряд выиграла US Open, всего в ее активе четыре победы на турнирах «Большого шлема».

Белоруска получила за победу на US Open-2025 рекордную сумму призовых. Спортсменка заработала пять миллионов долларов.

