Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
17:09, 11 сентября 2025Наука и техника

Google закрыла исходный код Android

Google не смогла раскрыть исходный код Android спустя неделю после выхода ОС
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: tomeqs / Shutterstock / Fotodom  

Корпорация Google не стала открывать исходный код новой версии Android. Об этом сообщает издание Android Authority.

Операционная система (ОС) Android базируется на AOSP (Android Open Source Project) — проекте с открытым исходным кодом, который реализуется Google под свободной лицензий. Журналисты обратили внимание, что в начале осени компания представила новую версию Android 16 QPR1, но еще не показала ее открытый исходный код.

Специалисты медиа объяснили, что своевременный доступ к исходному коду крайне важен для разработчиков и энтузиастов. На основе ASOP производители смартфонов могут создавать собственные версии Android, разработчики сервисов — подготавливать и настраивать свои приложения.

«Исходный код доступен бесплатно по лицензии Apache 2.0, и Google регулярно публикует новый код на AOSP вскоре после выпуска новой версии Android», — заметили авторы. Обычно этот процесс занимает от 24 до 48 часов, но с момента выхода последней версии Android прошла неделя, а Google еще не раскрыла ее исходный код.

Журналисты обратились в Google, где им подтвердили, что исходный код Android пока закрыт. Однако в компании пообещали раскрыть его в ближайшие недели, хотя и без указания конкретных сроков.

Ранее компания Qualcomm представила продвинутый стандарт быстрой зарядки Quick Charge 5+. Он позволит заряжать смартфоны с мощностью до 140 ватт без перегрева.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Аэропорт Краснодара открылся впервые с начала СВО. Когда начнутся полеты?

    В Приморье нашли редкое тропическое насекомое

    Воспитанникам российского детсада рассказали о «народах Поволжья» узбеках и таджиках

    В России выступят сразу несколько иностранных поп-групп

    Стилист Лисовец раскрыл отношение к Лабубу

    Трамп посмертно наградит Кирка

    Раскрыта позиция скандально известного в России многоженца по делу о разврате

    Google закрыла исходный код Android

    Освобожденный лидер оппозиции Белоруссии отказался покидать страну

    Москвичка продала душу за коллекцию Лабубу и концерт Кадышевой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости