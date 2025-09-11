Мир
Совбез ООН осудил удары по Катару и не упомянул Израиль

Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Eskinder Debebe / XinHua / Global Look Press

Члены Совета Безопасности ООН осудили удары по Катару, не упомянув Израиль. Об этом со ссылкой на заявление Совбеза сообщает РИА Новости.

«Члены Совета Безопасности осудили недавние удары по Дохе. Они подтвердили свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Катара в соответствии с принципами Устава ООН», — указано в заявлении.

В тексте, однако, не указано, что именно Израиль нанес удары по Катару. Члены Совбеза ООН выразили солидарность с Катаром и подчеркнули важность деэскалации ситуации на Ближнем Востоке.

Ранее МИД Катара обвинил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в безумии. «Катар решительно осуждает безумные заявления Нетаньяху по поводу существования офиса движения ХАМАС в Катаре и его бесстыдную попытку оправдать трусливую атаку», — указало ведомство.

