Совбез ООН осудил удары по Катару и не упомянул Израиль

Совбез ООН осудил удары по Катару и не стал упоминать Израиль

Члены Совета Безопасности ООН осудили удары по Катару, не упомянув Израиль. Об этом со ссылкой на заявление Совбеза сообщает РИА Новости.

«Члены Совета Безопасности осудили недавние удары по Дохе. Они подтвердили свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Катара в соответствии с принципами Устава ООН», — указано в заявлении.

В тексте, однако, не указано, что именно Израиль нанес удары по Катару. Члены Совбеза ООН выразили солидарность с Катаром и подчеркнули важность деэскалации ситуации на Ближнем Востоке.

Ранее МИД Катара обвинил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в безумии. «Катар решительно осуждает безумные заявления Нетаньяху по поводу существования офиса движения ХАМАС в Катаре и его бесстыдную попытку оправдать трусливую атаку», — указало ведомство.