Военный назвал значение огневого контроля трассы Херсон — Николаев

Военный Дандыкин назвал главной взятую под контроль РФ трассу Херсон — Николаев

Взятая под огневой контроль Вооруженных сил России (ВС РФ) трасса Херсон — Николаев является главной дорогой, рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Об этом специалист сообщил в разговоре с «Лентой.ру».

«Это значит, что снабжение группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая находится на том берегу — со стороны Николаева, Одессы, будет прекращено. По сути дела, будут прекращены поставки боеприпасов и всего остального. Это, пожалуй, главная трасса», — объяснил значение контроля Дандыкин.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Вооруженные силы России (ВС РФ) взяли под огневой контроль трассу Херсон — Николаев. Он добавил, что российские военные также держат под контролем дорогу на Белозерку. По его словам, на этих участках постоянно работают дроны.

Также Сальдо сообщил, что ВСУ запугивают жителей Херсона. По его словам, украинские военные вынуждают граждан уезжать из города.

