Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:09, 11 сентября 2025РоссияЭксклюзив

Военный назвал значение огневого контроля трассы Херсон — Николаев

Военный Дандыкин назвал главной взятую под контроль РФ трассу Херсон — Николаев
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Взятая под огневой контроль Вооруженных сил России (ВС РФ) трасса Херсон — Николаев является главной дорогой, рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Об этом специалист сообщил в разговоре с «Лентой.ру».

«Это значит, что снабжение группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая находится на том берегу — со стороны Николаева, Одессы, будет прекращено. По сути дела, будут прекращены поставки боеприпасов и всего остального. Это, пожалуй, главная трасса», — объяснил значение контроля Дандыкин.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Вооруженные силы России (ВС РФ) взяли под огневой контроль трассу Херсон — Николаев. Он добавил, что российские военные также держат под контролем дорогу на Белозерку. По его словам, на этих участках постоянно работают дроны.

Также Сальдо сообщил, что ВСУ запугивают жителей Херсона. По его словам, украинские военные вынуждают граждан уезжать из города.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина предложила Польше сбивать российские ракеты и дроны на ее территории. Пойдет ли НАТО на создание бесполетной зоны?

    Раскрыт портрет среднестатистического преступника в самом богатом российском городе

    В России высказались о встрече Лукашенко и представителя Трампа

    Главаря банды «010» сдал взятый под госзащиту свидетель из российского региона

    Стало известно об активизации ударов дронами-ракетами ВСУ по России

    Россиянка привезла из Дубая на родину золотой браслет и оказалась под угрозой тюрьмы

    Лукашенко помиловал 14 иностранных заключенных

    Раскрыты подробности опознания тела угнавшего вертолет на Украину российского летчика

    В МИД России объяснили закрытие Польшей границы с Белоруссией

    Москвичи пережили самую холодную ночь с начала осени

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости