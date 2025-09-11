Экономика
10:14, 11 сентября 2025

ЦБ призвали дать возможность вздохнуть российскому бизнесу

Член правления ТКБ Сатина: Снижение ключевой ставки позволит вздохнуть бизнесу
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Ослабление денежно-кредитной политики (ДКП) и снижение ключевой ставки позволят российским бизнесу и предприятиям «вздохнуть». Такое мнение высказала член правления банковской группы ТКБ Татьяна Сатина, ее слова приводит ТАСС.

Затяжной период жесткой ДКП Центробанка (ЦБ) стал непростым временем для отечественного бизнеса на фоне увеличения финансовой нагрузки и издержек. Снижение ключевой ставки позволит компаниям более оптимистично смотреть в будущее, полагает Сатина.

Наиболее оптимальным вариантом она назвала снижение ставки на 2 процентных пункта (п.п.) — с нынешних 18-ти до 16 процентов годовых. «Мы верим все-таки в реализацию такого сценария», — резюмировала Сатина.

Подавляющую часть первой половины 2025 года руководство ЦБ удерживало ключевую ставку на рекордно высоком уровне в 21 процент. В начале лета совет директоров регулятора понизил планку на 1 п.п., а в конце июля — еще на 2. Главным условием для дальнейшего ослабления ДКП в ЦБ называли устойчивое замедление инфляции и ее приближение к целевым 4 процентам.

Аналитик финансового рынка Андрей Бархота предупреждал, что в ряде отраслей уже сейчас наблюдается глубокая рецессия. Если не понизить ставку до 16 процентов на ближайшем заседании, которое состоится 12 сентября, подобные риски могут распространиться и на другие важные сектора российской экономики, заключил эксперт.

