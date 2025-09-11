Тысячи квартир повреждены в результате атаки БПЛА на центр столицы региона России

Из-за атаки БПЛА в Ростове-на-Дону повреждены почти три тысячи квартир

В результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на центр Ростова-на-Дону 14 августа повреждения получили почти 3000 квартир в 30 домах. Об этом сообщило правительство Ростовской области в Telegram.

По данным властей, восстановлено уже почти 700 стекол, 200 рам и 50 балконов, осталось остеклить 72 квартиры. Завершить работы планируется в октябре.

Кроме того, продолжается прием заявок на получение выплат в связи с последствиями чрезвычайной ситуации. Их получили уже 432 человека. Также готовится выплата компенсации за частичную утрату предметов первой необходимости.

14 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотниками со взрывчаткой сразу несколько российских городов. В Ростове-на-Дону пострадали 13 человек. При атаке на город был задействован дрон-камикадзе «Летучая лисица», основой для которого стал двухместный самолет. Момент его попадания по крыше многоквартирного дома сняли на видео.