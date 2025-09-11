Мир
16:16, 11 сентября 2025Мир

В Белом доме раскрыли жест дружбы Трампа к Лукашенко

Представитель Трампа Коул рассказал о жесте дружбы в письме Лукашенко
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: President Of Belarus / Reuters

Президент США Дональд Трамп подписал письмо белорусскому лидеру Александру Лукашенко только своим именем — «Дональд». По словам представителя американского президента Джона Коула, такой жест является актом дружбы, передает Reuters.

«Это редкое проявление личной дружбы», — рассказал Коул.

Ранее представитель президента США передал Лукашенко письмо от Трампа. В послании глава Белого дома поздравил белорусского коллегу с днем рождения.

Также Коул заявил, что США намерены вернуть свое посольство в Минск. «Мы хотим возвратить наше посольство в Минск. Мы хотим, чтобы между нашими странами развивались экономические отношения, развивалась торговля», — сообщил он.

