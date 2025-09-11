В Европе стали искать способы увеличить доходы от замороженных активов России

Пиньо: ЕС ищет способы увеличить доходы от активов России для помощи Украине

Евросоюз (ЕС) ищет способы увеличить доходы от замороженных активов России для увеличения помощи Украине. Об этом заявила официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Паула Пиньо, ее слова приводит РИА Новости.

Днем ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен предложила депутатам Европарламента создать новый «Репарационный кредит» для финансирования Украины на базе активов РФ.

«Украина будет расплачиваться по кредиту только тогда, когда Россия выплатит репарации. Эти средства помогут Украине уже сейчас, но они также критически важны в среднесрочной и долгосрочной перспективе», — отметила фон де Ляйен.

Сейчас в объединении работают над предложением главы ЕК и думают, каким образом можно оптимизировать и максимизировать получаемые доходы, — пояснила Пиньо.

Экономист Антон Любич отметил, что у Брюсселя нет законного права передавать замороженные активы России украинской стороне. Для этого Европе придется сначала объявить Москве войну — иных оснований для нарушения иммунитета суверенной собственности в международном плане нет, подчеркнул эксперт.