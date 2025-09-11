Россия
В России оценили провокацию Киева с дронами в Польше

Колумнист Гришин: Провокация Киева с дронами в Польше пошла не по плану
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Происшествие с падением беспилотников на территории Польши является результатом провокационных действий Киева, считает обозреватель газеты «Комсомольская правда» Александр Гришин.

По словам колумниста, это событие вызвало в украинских СМИ волну восторга, сравнимую с эмоциями после победы сборной Украины над Португалией в 2019 году. Гришин также подчеркнул, что данный инцидент показал неудачу провокации, организованной президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Сколько радости было сегодня ночью и утром в украинском сегменте Сети! Столько ее не было, наверное, даже когда сборная Украины по футболу обыграла сборную Португалии в 2019-м», — написал Гришин.

Первоначальные сообщения о появлении дронов на территории Польши не прояснили ситуацию. Сначала сообщили о фрагментах шести дронов, потом — о частях семи аппаратов, а позже - о шести беспилотниках и одной ракете. По данным одного из польских источников, один из дронов повредил жилой дом и стоящий рядом автомобиль.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в ночь на среду, 10 сентября, воздушное пространство страны было нарушено. Позднее он сказал, что дроны, которые якобы сбили ночью над Польшей, являются российскими, однако не привел никаких доказательств.

