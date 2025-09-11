Наука и техника
09:02, 11 сентября 2025Наука и техника

В США построят беспилотное судно Romulus

Breaking Defense: Компания HII построит семейство надводных судов Romulus
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: HII

Американская судостроительная компания HII начинает строительство нового семейства беспилотных надводных судов Romulus. Об этом предприятие сообщило на выставке DSEI в Лондоне, передает Breaking Defense.

Флагманское судно длиной около 58 метров сможет перевозить стандартные грузовые контейнеры. Дальность плавания Romulus — 2500 морских миль.

Президент подразделения беспилотных систем HII Mission Technologies Дуэйн Фотерингем рассказал, что в основе беспилотника лежит катер поддержки, модернизированный для автономной работы. Строительство первого судна намерены завершить за 12 месяцев. После отработки производственных процессов HII планирует выпускать 4-5 беспилотников в год.

Сообщение HII последовало за приглашением ВМС США к участию в программе Modular Attack Surface Craft. Представители компании не сообщили, занимается ли верфь этой программой, однако Romulus соответствует большинству характеристик, которые ВМС предъявляет к новому беспилотнику.

Ранее в сентябре стало известно, что новгородский Научно-производственный центр «Ушкуйник» разработал безэкипажный катер (БЭК), управляемый по оптоволокну. Проводной БЭК может игнорировать системы радиоэлектронной борьбы.

    Все новости