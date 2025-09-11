Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:15, 11 сентября 2025Мир

Во Франции уличили Европу в попытке сорвать переговоры России и Украины

Филиппо: Страны Европы используют инцидент с БПЛА, чтобы сорвать переговоры с РФ
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Dariusz Stefaniuk / Reuters

Страны Европы используют инцидент с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) в Польше для того, чтобы сорвать переговоры России и Украины по урегулированию конфликта. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в своем аккаунте социальной сети Х.

«Еврократия переходит в режим военной истерии, чтобы разжечь атмосферу войны против России, помешать заключению мирного соглашения и запугать общественность!» — написал он.

При этом, по его мнению, лидеры стран Европейского союза (ЕС) могут удерживать власть только за счет военного конфликта. «Все, что у них осталось — это война и страх», — подчеркнул Филиппо.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в ночь на среду, 10 сентября, воздушное пространство страны было нарушено. Позднее он сказал, что дроны, которые сбили ночью над Польшей, являются российскими.

В Минобороны России, в свою очередь, заявили, что поражение объектов на территории Польши российскими военными не планировалось.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российский губернатор обратился к жителям из-за тяжелой ситуации в регионе. Торговые центры закрыты, школы работают дистанционно

    Глюкоза опубликовала фото с голой грудью

    В России десятки мужчин устроили массовую драку после лезгинки

    В России раскритиковали попытку властей сдержать рост цен на бензин

    Врач предостерег от выдавливания прыщей в «треугольнике смерти»

    Раскрыто число жертв наводнения на Бали

    В России начали поставку новых систем подавления дронов

    В России составили список стран с благоприятными условиями для туристов

    Появилось видео срыва ротации ВСУ ударами российских дронов

    Сырский пожаловался на глубину российских ударов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости