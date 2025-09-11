Во Франции уличили Европу в попытке сорвать переговоры России и Украины

Филиппо: Страны Европы используют инцидент с БПЛА, чтобы сорвать переговоры с РФ

Страны Европы используют инцидент с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) в Польше для того, чтобы сорвать переговоры России и Украины по урегулированию конфликта. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в своем аккаунте социальной сети Х.

«Еврократия переходит в режим военной истерии, чтобы разжечь атмосферу войны против России, помешать заключению мирного соглашения и запугать общественность!» — написал он.

При этом, по его мнению, лидеры стран Европейского союза (ЕС) могут удерживать власть только за счет военного конфликта. «Все, что у них осталось — это война и страх», — подчеркнул Филиппо.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в ночь на среду, 10 сентября, воздушное пространство страны было нарушено. Позднее он сказал, что дроны, которые сбили ночью над Польшей, являются российскими.

В Минобороны России, в свою очередь, заявили, что поражение объектов на территории Польши российскими военными не планировалось.