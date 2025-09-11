Россия
Володин подвел первые итоги действия новых правил обучения для детей мигрантов

Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Максим Кимерлинг / ТАСС

Число детей мигрантов в российских школах в ряде регионов уменьшилось. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин, его слова приводит Dumatv.

В качестве подтверждения своих слов спикер привел данные Рособрнадзора. Согласно им, почти 90 процентов детей иностранцев не будут допущены до занятий в российских общеобразовательных учреждениях.

Володин напомнил, что соответствующие нововведения в российское законодательство направлены на «гармонизацию учебного процесса» и успешное освоение школьной программы. Достичь этого без знания русского языка невозможно, подчеркнул он.

Ранее стало известно об открытии в Екатеринбурге школы исключительно для детей мигрантов. В Совете по правам человека при президенте России заявили, что это является нарушением прав человека.

