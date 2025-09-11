Россия
В России высказались о встрече Лукашенко и представителя Трампа

Сенатор Карасин назвал позитивной нормализацию отношений США и Белоруссии
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Элементы нормализации отношений между США и Белоруссией надо приветствовать, убежден председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Так в разговоре с «Лентой.ру» сенатор прокомментировал встречу президента Белоруссии Александра Лукашенко и представителя президента США Джона Коула в Минске.

«Несомненно, это позитивно. Будем надеяться на то, что наш союзник, член Союзного государства Белоруссия будет и дальше выходить на поле нормальных взаимоотношений с государствами мира. Так же, как и мы делаем все для того, чтобы восстановить здравый смысл», — отметил Карасин.

Другой вопрос, по словам сенатора, что продолжает политическая игра.

«Идет игра в раскол между здравомыслием и авантюрой. Мы видим, как некоторые деятели Евросоюза вообще призывают к тому, чтобы какую-то казарменную дисциплину у себя вести и запретить высказывать какие-то иные суждения, кроме призывов к войне, к вражде», — добавил он.

Мы на правильной стороне истории. Поэтому из этого будем исходить и эту линию будем продолжать. Так же, как и наши белорусские друзья и союзники

Григорий Карасинпредседатель комитета Совета Федерации по международным делам

11 сентября заместитель спецпосланника США по Украине Джон Коул встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске. Он передал письмо от американского лидера Дональда Трампа, в котором президент США поздравил Лукашенко с днем рождения, а также отметил успехи белоруски Арины Соболенко на турнире в Нью-Йорке.

По итогам встречи стало известно, что США намерены вернуть свое посольство в Минск. Представитель американского лидера добавил, что для нормализации отношений США и Белоруссии «еще можно сделать очень много». По его словам, между Вашингтоном и Минском остались разногласия, однако их не следует «вытаскивать на поверхность».

