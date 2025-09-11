Спорт
Авангард
2:1
Завершен
Амур
Фонбет Чемпионат КХЛ
Амкал
2:1
Завершен
Салют Белгород
Fonbet Кубок России|1/64 финала
Металлург Мг
1:2
Завершен
Динамо М
Фонбет Чемпионат КХЛ
Леон Сатурн
0:2
Завершен
Broke Boys
Fonbet Кубок России|1/64 финала
Спартак
1:2
Завершен
Северсталь
Фонбет Чемпионат КХЛ
СКА
5:2
Завершен
Трактор
Фонбет Чемпионат КХЛ
Нефтехимик
4:3
Завершен
Динамо Мн
Фонбет Чемпионат КХЛ
07:51, 12 сентября 2025Спорт

Загитова показала фото в откровенном бикини

Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: страница Alina Zagitova / Алина Загитова во «ВКонтакте»

Российская фигуристка Алина Загитова выложила новые фотографии в прозрачном платье с отдыха в Дубае на странице в соцсети «ВКонтакте».

Спортсменка опубликовала снимки в откровенном бикини на яхте. На момент написания новости пост собрал более 100 лайков.

Фото: страница Alina Zagitova / Алина Загитова во «ВКонтакте»

В августе прошлого года Загитова описала идеальные условия для замужества. Фигуристка отметила, что для вступления в брак должно сойтись множество факторов, и призналась, что еще не встретила подходящего мужчину.

Загитова — единственная в истории России одиночница, которая завоевала все титулы в мировом фигурном катании. В 2017 году она победила в финале Гран-при, в 2018 году выиграла чемпионат Европы и Олимпийские игры, а еще год спустя стала чемпионкой мира. В 2019 году фигуристка приостановила карьеру, после чего стала работать ведущей.

