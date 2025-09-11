Жена миллиардера Безоса вышла в свет в полупрозрачной юбке

Жена миллиардера Джеффа Безоса Лорен Санчес вышла в свет в откровенном наряде

Жена американского миллиардера Джеффа Безоса репортерша Лорен Санчес вышла в свет в откровенном наряде. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

55-летнюю возлюбленную предпринимателя запечатлели на мероприятии бренда Chanel в клубе Doubles в Нью-Йорке, где была презентована книга Haute Couture режиссера и сценариста Софии Копполы. Санчес предстала перед камерами в облегающем белом топе без рукавов, заправленном в полупрозрачную черную макси-юбку.

Также репортерша надела остроносые туфли на каблуках и солнцезащитные очки и дополнила образ поясом-цепочкой и золотистыми украшениями.

В августе интимный момент Безоса и Санчес в ночном клубе попал на фото.