Жена российского блогера расплакалась из-за взятки чиновнику

В суде жена блогера Портнягина назвала ошибкой дачу взятки в ₽300 000 чиновнику

В Мещанском суде Москвы на слушаниях по уголовному делу об отмывании денег и даче взятки чиновнику обвиняемая в совершении этих преступлений Екатерина Портнягина — супруга блогера Дмитрия Портнягина — расплакалась и попросила проявить к ней гуманность. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

На заседании женщина попросила простить ее за совершенную ошибку. Она признала вину в легализации 63 миллионов рублей, но заявила, что 30 миллионов из них потратила на личные нужды, связанные с больным сыном. По словам Екатерины, она была вынуждена перевести эту сумму со счета ИП на свой личный, чтобы оплачивать авиабилеты, гостиницы, такси, еду для ребенка.

Сейчас она работает гендиректором своей компании и получает 250 тысяч рублей, платит ипотеку с ежемесячным платежом в размере 1,5 миллиона рублей.

Дмитрию Портнягину продлили меру пресечения в виде запрета определенных действий на три месяца, до 27 октября, когда он выступит с последним словом на суде.

По данным следствия, с 2018 по 2020 годы супруги уклонились от уплаты налогов на сумму 124 миллиона рублей. При этом они перечислили 63 миллиона рублей на счета третьих компаний, тем самым легализовав их. В 2022 году Екатерина Портнягина передала через посредников взятку чиновнику за оказание содействия деятельности фирмы мужа в размере 300 тысяч рублей.

В СК подтвердили прекращение дела по эпизоду с неуплатой налогов в связи с полным возмещением ущерба в размере 186 миллионов рублей.