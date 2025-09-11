Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
17:51, 11 сентября 2025Интернет и СМИ

Звезда ТНТ рассказала об отце с американским гражданством

Российская юмористка Аранова подтвердила, что у ее отца американское гражданство
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: @el_ba_aranova

Российская юмористка, звезда шоу «Женский стендап» на канале ТНТ Елизавета Варвара Аранова подтвердила, что у ее отца американское гражданство. Об этом она рассказала в беседе с комиком Сергеем Мезенцевым, ролик вышел на YouTube.

Аранова отметила, что ее отец говорит на русском языке, и уточнила, что она не говорит на английском. Другими подробностями юмористка не поделилась.

Ранее Аранова рассказала, что съездила в Венесуэлу — страну, которая регулярно возглавляет список самых опасных в мире государств. Юмористка отметила, что из-за высокого уровня преступности в этой стране туристы не могут самостоятельно гулять.

Кроме того, Аранова пожаловалась на цены в Великобритании. Она назвала поездку в Англию и Шотландию самым дорогим отдыхом в жизни.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «После Украины будет Балтия». Конгресс США одобрил новую военную помощь Украине. Почему ее назвали провалом противников Киева?

    Пригожин назвал скотиной ограбившего его таксиста

    19-летняя невеста Лепса пришла на открытие его ресторана в откровенном образе

    Сбор денег обернулся уголовным делом для администратора российского Telegram-канала

    Лидера «Краснодара» дисквалифицировали

    В России резко высказались о давшей интервью Пугачевой

    Внук Шарля де Голля рассказал о желании переехать в Москву

    В России выступят сразу несколько иностранных групп

    Российская авиакомпания раскрыла направления из Краснодара после открытия аэропорта

    Наушники Apple признали незаконными в Европе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости