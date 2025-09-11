Звезда ТНТ рассказала об отце с американским гражданством

Российская юмористка Аранова подтвердила, что у ее отца американское гражданство

Российская юмористка, звезда шоу «Женский стендап» на канале ТНТ Елизавета Варвара Аранова подтвердила, что у ее отца американское гражданство. Об этом она рассказала в беседе с комиком Сергеем Мезенцевым, ролик вышел на YouTube.

Аранова отметила, что ее отец говорит на русском языке, и уточнила, что она не говорит на английском. Другими подробностями юмористка не поделилась.

Ранее Аранова рассказала, что съездила в Венесуэлу — страну, которая регулярно возглавляет список самых опасных в мире государств. Юмористка отметила, что из-за высокого уровня преступности в этой стране туристы не могут самостоятельно гулять.

Кроме того, Аранова пожаловалась на цены в Великобритании. Она назвала поездку в Англию и Шотландию самым дорогим отдыхом в жизни.