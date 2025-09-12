«Ты не ахматовец, ты тикток-войска». «Ахмат» нашел российского бойца, который в плену оскорбил спецназовцев и вернулся в Россию

«Ахмат» опубликовал видео с оскорбившим в плену у ВСУ спецназовцев бойцом ВС РФ

«Ахмат» нашел российского бойца, который в плену у Вооруженных сил Украины (ВСУ) оскорбил спецназовцев и вернулся в Россию. Военнослужащие группы ахматовца с позывным Аид опубликовали с ним видео.

На первой части записи военный в зеленой футболке, предположительно, в украинском плену, отвечает на вопросы о бойцах указанного подразделения Вооруженных сил (ВС) РФ. Он описал их жаргонизмом, обозначающим человека, похожего на гомосексуала (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).

Также пленный заявляет, что после возвращения готов сказать в лицо представителям «Ахмата» все, что о них думает.

Если кто-то будет мне говорить: «Вот, я ахматовец». Я ему скажу: «Извини, ты не ахматовец, ты тикток-войска» российский военный из видео в Telegram-канале группы Аида

На второй части записи указанный боец сидит с Аидом — одним из командиров «Ахмата». На этом съемка обрывается титром Directed by Robert. B. Weide, используемым в роликах о нелепых ситуациях.

Помните, что за все нужно платить. И отвечать

Telegram-канал группы Аида

По данным Telegram-канала группы, у Аида ранее был конфликт с героем видео: тот оговорил ахматовца, из-за чего боец был вынужден перейти в «Ахмат». Также называется его позывной — Коптер.

«Ахмат» начал охоту на наводившего ракеты ВСУ на сослуживцев бойца

11 сентября стало известно, что бойцы спецподразделения объявили охоту на российского военнослужащего Льва Ступникова, который, по их данным, на протяжении семи месяцев передавал Киеву данные о ВС России. В результате его действий сослуживцы подвергались обстрелам ВСУ из реактивных систем залпового огня HIMARS.

По сведениям источника, Ступников сбежал и перешел на сторону противника. Отмечается, что он вступил в одно из подразделений Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Каждый военный ВС РФ должен считать долгом отправить эту мразь в чернозем

Telegram-канал группы Аида

12 сентября появилась информация, что мужчина родился в Караганде (Казахстан), переехал в Омск вместе с родителями в начале 2000-х годов. Семья получила гражданство РФ.

В указанном российском городе Ступников окончил школу. После этого учился в Военной академии связи имени Буденного в Санкт-Петербурге. Во время студенчества занимался пауэрлифтингом, участвовал в соревнованиях, в том числе в Кубке и первенстве России. Службу в зоне специальной военной операции россиянин начинал в одной из мотострелковых дивизий.