15:25, 12 сентября 2025Экономика

Банк России мог сохранить ключевую ставку на уровне 18 процентов

Набиуллина: ЦБ РФ 12 сентября мог сохранить ключевую ставку на уровне 18 %
Дмитрий Воронин

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Банк России в пятницу, 12 сентября, не рассматривал варианта снижения ключевой ставки до 16 процентов годовых, считавшегося наиболее вероятным у экспертов. По словам председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной, которую цитирует ТАСС, регулятор выбирал между тем, чтобы опустить ставку до 17 процентов и ее сохранением на уровне 18 процентов.

Как уточнила глава ЦБ, аргументами за то, чтобы оставить ставку на прежних позициях было то, что денежно-кредитные условия значительно смягчились. «Нам нужно оценить последствия уже принятых решений. Конечно, нужно получить больше информации, какой в конечном счете будет бюджетная политика», — подчеркнула Набиуллина.

В выпущенном до этого пресс-релизе по поводу решения совета директоров регулятор объяснил сдержанное решение по ставке в том числе сохраняющимися высокими инфляционными ожиданиями россиян.

