Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:42, 12 сентября 2025Экономика

Решение Банка России по ключевой ставке назвали осторожным

Экономист Донец назвала решение ЦБ о снижении ключевой ставки до 17 % осторожным
Дмитрий Воронин

Фото: Shatokhina Natalya / News.ru / Globallookpress.com

Банк России принял осторожное решение, снизив ключевую ставку только до 17 процентов. Так считает главный экономист «Т-Инвестиций» Софья Донец. По ее словам, «это меньше консенсуса рынка», ожидавшего скорее ставку на уровне 16 процентов годовых, но и итоговый шаг не стал неожиданным.

«Ослабление рубля последних дней нас подготовило к тому, что регулятор может действовать консервативно», — отметила специалист, подчеркнув, что ЦБ выпустил нейтральный, не содержащий «какой-то новой информации» пресс-релиз, а на октябрьское решение по ставке может повлиять информация о проектировках бюджета, которая станет известна до конца текущего месяца.

В начале недели, говоря о предстоящем решении ЦБ, Донец отмечала, что динамика российского ВВП практически вышла на плато, а многие крупные сектора, в первую очередь связанные с экспортом, добычей сырья, уже стагнируют, на фоне чего ситуация «точно позволяет снижать ставку еще на два процентных пункта и не откладывать в долгий ящик без каких-то дополнительных рисков».

Российский фондовый рынок отреагировал на умеренное снижение ставки падением, которое, впрочем, пока не получило развития. На момент написания материала индекс Мосбиржи опускался на 1,07 процента, до 2 876,96 пункта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Центробанк опустил ключевую ставку. Что это значит для простых россиян?

    Сбежавшую из поезда собаку Шуру нашли живой и здоровой

    Россияне подрались в кафе из-за политики и попали на видео

    Набиуллина отметила важность курса рубля при принятии решения по ключевой ставке

    На Владимира Соловьева готовилось покушение. Спецназ ФСБ задержал подозреваемого и показал операцию на видео

    Рубль стал укрепляться к доллару после снижения ключевой ставки ЦБ

    Трамп поделился подробностями задержания стрелявшего в активиста Кирка

    Муж и жена больше года не могли выбрать имя ребенку и развелись

    Банк России мог сохранить ключевую ставку на уровне 18 процентов

    Популярный российский комик ответил на критику его «пузатого и волосатого» тела

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости