Банк России оценил напряженность на рынке труда

ЦБ: На рынке труда не наблюдается значимого снижения напряженности

Банк России (ЦБ) не заметил на рынке труда значимого снижения напряженности. Об этом сообщается на сайте регулятора.

По его данным, в России продолжает сокращаться число предприятий, которые столкнулись с дефицитом кадров. Что касается заработной платы, то она повышается медленнее, чем в прошлом году. Впрочем, как уточнил ЦБ, темпы ее увеличения по-прежнему опережают рост производительности труда. Безработица удержалась на исторических минимумах.

По данным платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, в последний месяц лета россияне стали активнее искать работу — количество размещенных в Сети резюме увеличилось на 27 процентов. Число опубликованных резюме подскочило до 6,8 миллиона. Наиболее активный прирост отметили в сегменте автомобильного бизнеса.

Кроме того, в России сохраняется стабильно высокий спрос на высококвалифицированных работников, включая слесарей-сборщиков и инженеров.