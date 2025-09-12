Россия
06:56, 12 сентября 2025Россия

Беспилотники атаковали еще один российский регион

Слюсарь: В Ростовской области ночью отразили воздушную атаку
Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

В ночь на пятницу, 12 сентября, беспилотники атаковали Ростовскую область. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в Telegram.

Он уточнил, что дроны уничтожили в Волгодонске, Багаевском и Каменском районе. По словам главы региона, никто не пострадал, но не обошлось без последствий — в результате атаки был поврежден частный дом с забором, два автомобиля и уличная газовая труба.

Минувшей ночью под удар также попала Ленинградская область. Над регионом уничтожили более украинских 30 дронов, при этом атака продолжается.

Кроме того, беспилотники перехватили на подлете к Москве. В общей сложности средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили девять дронов, летевших на столицу.

