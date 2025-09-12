Бывший футболист сборной России отреагировал на возбуждение уголовного дела против Смолова

Дмитрий Кузнецов поддержал ставшего фигурантом уголовного дела Федора Смолова

Дмитрий Кузнецов, бывший футболист сборной России и главный тренер клуба Медиалиги «Броук Бойз», за который выступает Федор Смолов, отреагировал на возбуждение уголовного дела против игрока. Об этом сообщает Пятый канал.

«Мы будем всячески поддерживать Федора, в любых моментах — тяжелых там, неприятных каких-то. Будем на его стороне», — заявил Кузнецов. Он добавил, что считает историю с форвардом провокацией.

10 сентября сообщалось, что суд отпустил футболиста под обязательство о явке. В отношении Смолова возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 112 («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью») УК РФ.

Конфликт Смолова с посетителями кафе «Кофемания» произошел 28 мая 2025 года, однако видео попало в сеть лишь 5 июля. На следующий день футболист прокомментировал произошедшее, заявив, что «нельзя давать волю эмоциям и проявлять агрессию, даже когда тебя оскорбляют и провоцируют». МВД тогда не стало возбуждать уголовное дело.