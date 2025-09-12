Экс-замглавы Минобороны Иванову ужесточили обвинение

ТАСС: Экс-замглавы МО РФ Иванову ужесточили обвинение по второму делу

Подошли к концу следственные действия по второму уголовному делу в отношении бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова. В результате фигуранту ужесточили обвинение, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Кроме того, уточняется, что расследование уголовного дела перешло в финальную стадию не только в отношении непосредственно самого Иванова, но и двух других фигурантов. Экс-чиновника оборонного ведомства обвиняют в совершении трех преступных эпизодов получения взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), отмывании денег в особо крупном размере (ст. 174.1 УК РФ).

Помимо вышеперечисленного, его обвиняют и в незаконном хранении и изготовлении оружия (ст. 222 УК РФ и ст. 223 УК РФ), уточнил источник издания. По его данным, уже в ближайшее время Иванову, бизнесменам Сергею Бородину и Александру Фомину, а также адвокатам фигурантов дела будет предъявлено обвинение в окончательной редакции. Затем у них будет возможность ознакомиться с материалами дела.

Тем временем другой источник в силовых ведомствах сообщил, что новое обвинение в незаконном обороте оружия появилось из-за того, что Иванов сам «переделывал стволы». Это определила экспертиза, уточнил собеседник.

1 июля Московский городской суд приговорил Иванова к 13 годам лишения свободы по первому уголовному делу. Речь шла о хищении более четырех миллиардов рублей. Подсудимого признали виновным по делу о растрате при покупке двух паромов для Керченской переправы и выводе более 3,9 миллиарда рублей из банка «Интеркоммерц». Ему также назначили штраф в размере 100 миллионов рублей.

Не так давно стало известно, что суд по жалобе на приговор экс-замглавы МО РФ Иванова был отложен. Слушания перенеслись из-за неявки его адвокатов.