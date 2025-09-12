Генерал-майор назвал возможное место запуска дронов по Санкт-Петербургу и Ленобласти

Генерал-майор Попов: Дроны на Санкт-Петербург могли запустить из Финского залива

Почти 30 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ), атаковавших Санкт-Петербург и Ленобласть в ночь на 12 сентября, могли быть запущены замаскированными под рыбаков диверсантами из Финского залива. Возможное место старта беспилотников назвал заслуженный военный летчик России генерал-майор Владимир Попов в беседе с News.ru.

Офицер напомнил, что Ленинградская область примыкает к Финскому заливу. «Там рядом нейтральная зона. У нас территориальные воды — 12 морских миль, что не более 22,5 километра от береговой черты. От Кронштадта можно замерить», — пояснил он.

По мнению Попова, операторы дронов могли находиться на рыбацких шхунах, небольшом сухогрузе, буксире или прогулочном катере под видом пассажиров, запустив беспилотники «под флагом другой страны». Генерал-майор допустил, что диверсанты действовали под видом мирных граждан по приказу начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова.

Ранее также сообщалось, что атаковавшие Ленобласть беспилотники могли запустить из Ровенской и Черниговской областей Украины. По неподтвержденной официально информации, ВСУ запустили по региону тяжелые дроны-камикадзе «Лютый».

По данным Минобороны России, в ночь на 12 сентября средства противовоздушной обороны уничтожили над регионами 221 беспилотник ВСУ. 28 из них сбиты над территорией Ленинградской области. Больше всего летательных аппаратов — 85 — поражены под Брянском.