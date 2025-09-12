Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
02:00, 12 сентября 2025Из жизни

Извращенец снял откровенные видео с женщинами без их согласия на четыре смартфона

Никита Савин
Никита Савин

Кадр: @parery_review2

В Таиланде задержали мужчину, снимавшего интимные части тела посетительницы супермаркета. Об этом сообщает The Thaiger.

Инцидент произошел в воскресенье, 7 сентября, в городе Лампанг. Пострадавшая рассказала, что в торговом зале вместе с ней был мужчина со штативом и четырьмя смартфонами. Вскоре тайка заметила, что он ведет себя странно и постоянно пытается направить камеры устройств на нее. Она поинтересовалась, что он делает.

Мужчина заявил, что снимал не ее, а товары на полках. Потом он сказал, что снимал ее, потому что принял за актрису. Затем он выдал версию, что снимал видео, чтобы найти счастливый номер для предстоящего розыгрыша лотереи.

Материалы по теме:
Тюремщица на рабочем месте занялась сексом с заключенным. Она тайно вела OnlyFans и пыталась сбежать от суда
Тюремщица на рабочем месте занялась сексом с заключенным. Она тайно вела OnlyFans и пыталась сбежать от суда
1 августа 2024
«Развращал молодежь». Ректора университета уволили за съемку порно с женой. Как им удавалось скрывать тайное хобби?
«Развращал молодежь». Ректора университета уволили за съемку порно с женой. Как им удавалось скрывать тайное хобби?
18 июня 2024

После задержания выяснилось, что в памяти всех его смартфонов были ролики с женщинами. Полицейские обнаружили, что он снимал исключительно интимные части тел своих жертв. Заметившая его действия девушка тоже была среди пострадавших.

Мужчину доставили сначала в офис охраны супермаркета, а затем в полицейское отделение. Какое наказание ему грозит, не сообщается.

Ранее сообщалось, что в американском штата Калифорния задержали мужчину, пытавшегося заглянуть под юбку незнакомой женщине. Мужчину заметили, когда он направил туда объектив мобильного телефона.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп назвал ошибкой прилет дронов в Польшу

    Угроза атаки дронов нависла над российским регионом

    ПВО пресекла попытку атаки еще трех БПЛА на Москву

    США решили потребовать от «Большой семерки» увеличить пошлины против Китая и Индии

    Названы три лучших упражнения для снятия напряжения в шее

    На Западе обвинили Россию в боязни Израиля бомбить одну из арабских стран

    Извращенец снял откровенные видео с женщинами без их согласия на четыре смартфона

    Врач дал пять советов для крепкого сна

    США пригрозили Бразилии из-за приговора экс-президенту

    Сжегший российский паспорт певец попытался отправиться на СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости