Извращенец снял откровенные видео с женщинами без их согласия на четыре смартфона

В Таиланде задержали мужчину, снимавшего интимные части тела посетительницы супермаркета. Об этом сообщает The Thaiger.

Инцидент произошел в воскресенье, 7 сентября, в городе Лампанг. Пострадавшая рассказала, что в торговом зале вместе с ней был мужчина со штативом и четырьмя смартфонами. Вскоре тайка заметила, что он ведет себя странно и постоянно пытается направить камеры устройств на нее. Она поинтересовалась, что он делает.

Мужчина заявил, что снимал не ее, а товары на полках. Потом он сказал, что снимал ее, потому что принял за актрису. Затем он выдал версию, что снимал видео, чтобы найти счастливый номер для предстоящего розыгрыша лотереи.

После задержания выяснилось, что в памяти всех его смартфонов были ролики с женщинами. Полицейские обнаружили, что он снимал исключительно интимные части тел своих жертв. Заметившая его действия девушка тоже была среди пострадавших.

Мужчину доставили сначала в офис охраны супермаркета, а затем в полицейское отделение. Какое наказание ему грозит, не сообщается.

Ранее сообщалось, что в американском штата Калифорния задержали мужчину, пытавшегося заглянуть под юбку незнакомой женщине. Мужчину заметили, когда он направил туда объектив мобильного телефона.