Извращенец попался за подглядыванием под юбки в магазине

В американском городе Ирвайн, штат Калифорния, задержали мужчину, пытавшегося заглянуть под юбку незнакомой женщине. Об этом сообщает KTLA.

Мужчину заметили, когда он направил объектив мобильного телефона под юбку посетительнице супермаркета Walmart. Ему удалось скрыться, однако его личность удалось установить благодаря записи камеры видеонаблюдения.

В совершении преступления подозревают 23-летнего Дэмьена Браво из города Санта-Ана. Он задержан, ему предъявлены обвинения в посягательстве на тайну частной жизни.

В ходе следствия выяснилось, что Браво и прежде снимал видео под юбками. Теперь сотрудники полиции пытаются найти других женщин, которые пострадали от его действий.

Ранее сообщалось, что в Китае 47-летний врач снял видео под юбкой у студентки. Мужчину приговорили к 120 часам общественных работ.