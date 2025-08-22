Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
06:00, 22 августа 2025Из жизни

Извращенец попался за подглядыванием под юбки в магазине

Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Ekaterina Byuksel / Shutterstock / Fotodom  

В американском городе Ирвайн, штат Калифорния, задержали мужчину, пытавшегося заглянуть под юбку незнакомой женщине. Об этом сообщает KTLA.

Мужчину заметили, когда он направил объектив мобильного телефона под юбку посетительнице супермаркета Walmart. Ему удалось скрыться, однако его личность удалось установить благодаря записи камеры видеонаблюдения.

В совершении преступления подозревают 23-летнего Дэмьена Браво из города Санта-Ана. Он задержан, ему предъявлены обвинения в посягательстве на тайну частной жизни.

Материалы по теме:
Тюремщица на рабочем месте занялась сексом с заключенным. Она тайно вела OnlyFans и пыталась сбежать от суда
Тюремщица на рабочем месте занялась сексом с заключенным. Она тайно вела OnlyFans и пыталась сбежать от суда
1 августа 2024
«Развращал молодежь». Ректора университета уволили за съемку порно с женой. Как им удавалось скрывать тайное хобби?
«Развращал молодежь». Ректора университета уволили за съемку порно с женой. Как им удавалось скрывать тайное хобби?
18 июня 2024

В ходе следствия выяснилось, что Браво и прежде снимал видео под юбками. Теперь сотрудники полиции пытаются найти других женщин, которые пострадали от его действий.

Ранее сообщалось, что в Китае 47-летний врач снял видео под юбкой у студентки. Мужчину приговорили к 120 часам общественных работ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта личность задержанного по делу о подрыве «Северных потоков» украинца. Выяснилось, что он служил в СБУ

    Найден уникальный способ похудения без лекарств

    На Западе сделали вывод после встречи Трампа и Зеленского

    ВСУ уличили в применении негуманного оружия против мирных жителей

    В проливе Дрейка произошло мощное землетрясение

    Пострадавшая в «Крокусе» рассказала о нереальности происходящего

    В Германии назвали условие успеха переговоров Путина и Зеленского

    Российские военные заняли новые позиции под Купянском

    ВСУ атаковали Ростовскую область

    Названа лучшая температура комнаты для сна

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости